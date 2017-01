SANTÉ MENTALE. Pour une deuxième année consécutive, la comédienne Marie-Soleil Dion, connue pour ses rôles dans Like-Moi et L’Échappée, s’est impliquée dans la campagne Bell Cause pour la cause. Selon elle, «notre société avance grandement dans la lutte contre la stigmatisation, mais elle a encore du travail à faire».